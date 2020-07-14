В Петербурге в школах хотят ввести пятидневку

В школах сейчас учатся по шесть дней в неделю. Фото: pixabay

В школах сейчас учатся по шесть дней в неделю. Фото: pixabay

Власти хотят, чтобы у школьников было больше времени на отдых и хобби.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Обо всем сообщает «Парламентская газета». С инициативой выступил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Он отметил, что общался с россиянами в Instagram и выяснил, что многие хотят введения пятидневного обучения. Над предложением уже думают в Госдуме.

Подчеркивается, что благодаря этому у петербургских школьников может появиться два выходных, которые дети смогут потратить не только на отдых, но также на общение с родителями и любимое хобби.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге поднятый над школой радужный флаг назвали диверсией.