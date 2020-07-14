В Петербурге в школах хотят ввести пятидневку

В Петербурге в школах хотят ввести пятидневку
В школах сейчас учатся по шесть дней в неделю. Фото: pixabay

Власти хотят, чтобы у школьников было больше времени на отдых и хобби.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Обо всем сообщает «Парламентская газета». С инициативой выступил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Он отметил, что общался с россиянами в Instagram и выяснил, что многие хотят введения пятидневного обучения. Над предложением уже думают в Госдуме.

Подчеркивается, что благодаря этому у петербургских школьников может появиться два выходных, которые дети смогут потратить не только на отдых, но также на общение с родителями и любимое хобби.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге поднятый над школой радужный флаг назвали диверсией.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
пятидневка школа


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге маленькую девочку госпитализировали с проломленной головой
Школьник хотел сделать селфи и упал с моста в Тихвине
В Кировском районе начались испытания теплосетей
В Петербурге в школах хотят ввести пятидневку
Жителей Ленобласти предупредили о нашествии гадюк
В Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями
Дороги в Петербурге, несмотря на будний день, свободны
В «Уфе» коронавирусом заболел один из футболистов