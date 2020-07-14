В Петербурге владелец «общаги» ответит за вспышку коронавируса

В Петербурге владелец &#171;общаги&#187; ответит за вспышку коронавируса
Предприниматель не следил за санитарным состоянием помещений. Фото: pixabay.com

Предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Петроградский районный суд оштрафовал владельца общежития на улице Профессора Попова за вспышку коронавируса. Предприниматель должен выплатить 100 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологической законодательства.

Их удалось выяснить в ходе проверки Роспотребнадзора, которая состоялась в мае. В общежитии проживали сотрудники ряда петербургских компаний. Им не измеряли температуру, а также места оказалось так мало, что жильцы не могли соблюдать социальную дистанцию. Помимо прочего, санитарное состояние в целом посчитали неудовлетворительным. Из-за этого произошла вспышка коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургскую поликлинику оштрафуют на 100 тыс. рублей.

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