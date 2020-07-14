Кафе и салон красоты выселили из домов Петербурга

Из нежилых помещений в Петербурге выселили магазин, салон красоты, офисы и кафе. Выяснилось, что места они занимали без правовых оснований.

Проверку провел комитет по контролю за имуществом. Чиновники посетили здание на Херсонской улице, 23 корпус 1. В одном из помещений на цокольном этаже незаконно разместили магазин одежды. Прежде его арендовало ООО «Ладья», но затем договор был расторгнут.

«Пользователю помещения было выдано уведомление о необходимости его добровольного освобождения, предоставлено не менее 4-х месяцев для этих целей. В указанный срок помещение освобождено не было», — сообщили в пресс-службе ККИ.

Еще одного нарушителя выявили на Лиговском проспекте, 64-66. Помещение площадью более 120 кв. метров использовали для размещения кафе. Правоустанавливающие документы у владельца общепита отсутствовали. Ранее договор аренды был заключен с ИП Арутюнян Г.Ш., но потом был расторгнут.

В здании на улице Маяковского, 50 литера А обнаружили офис, салон красоты, мастерскую и склад. В помещении также заложили проход, оборудовали санузел и установили перегородки. При этом прав занимать объект у пользователя нет.

Нарушения также выявлены в помещениях на Синопской набережной и переулке Гривцова. Они использовались под нежилые цели и размещение кофейни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снесли 26 незаконных ларьков.