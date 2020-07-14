ЦИК Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты

Центризбирком Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты. Отказ получили находящийся под арестом Виктор Бабарико и Валерий Цепкало.
Среди зарегистрированных кандидатов действующий президент Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень и Андрей Дмитриев.
Бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации отказали.
Цепкало не зарегистрировали из-за нехватки подписей и претензий к декларациям его супруги. Бабарико отказали из-за несоответствий в декларации.
Виктор Бабарико был задержан 18 июня. Его считают причастным, к «противоправной деятельности» в Белгазпромбанке. Сейчас он находится под арестом.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Беларуси Александр Лукашенко намерен обсудить с Владимиром Путиным вмешательство в выборы.