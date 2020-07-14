Названы готовые принимать российских туристов страны

Названы готовые принимать российских туристов страны
Мальдивы заявили о готовности принимать туристов из России. Фото: unsplash.com

Восемь стран официально объявили, что готовы принимать туристов из России. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Границы для россиян готовы открыть Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. При этом туристы должны будут соблюдать определенные условия: предъявить справку об отсутствии коронавируса, пройти термометрию на границе и заполнить специальную анкету.

«Где-то есть требование скачать приложение, которое позволяет понимать, где турист находится», — приводит «Интерфакс» слова Майи Ломидзе.

В АТОР добавили, что в скором времени Италия и Испания обновят списки стран, для которых открыты границы. Не исключено, что Россия также попадет в них.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines готова возобновить полеты в Россию с 1 августа.

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