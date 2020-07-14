На содержание дамбы в Петербурге потратят больше 7 млрд

На содержание дамбы в Петербурге потратят больше 7 млрд
В Петербурге объявили конкурс на содержание дамбы. Фото: Дирекция КЗС

Дирекция Комплекса защитных сооружений Петербурга объявила конкурс на выполнение работ по содержанию, эксплуатации и ремонту дамбы в 2021-2023 годах. Потратить на эти цели планируется 7,4 млрд рублей.

Начальная цена контракта — 7 млрд 403 млн 490 тыс. рублей, сообщается на сайте госзакупок. Дирекция намерена выделить 1,8 млрд на 2021 и 2022 годы и 3,7 млрд — на 2023.

Конкурс проводится в формате закрытого аукциона. Заявки принимаются до 13 августа. Победитель будет определен 20 августа. Детали требуемых работ и техническое задание не раскрываются, документацию высылают участникам конкурса на электронный адрес.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение в тоннеле дамбы ограничат из-за ремонтных работ. Ограничения вводятся на транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо) до 17 июля и на транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо) с 20 по 24 июля.

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