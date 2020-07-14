Штрафы за нарушение ограничений, введенных из-за COVID-19 получили 3500 петербуржцев

Роспотребнадзор с начала пандемии разработал определенные правила жизни, которых обязательно должны были придерживаться жители Северной столицы. Нарушителей соблюдения необходимых мер зачастую наказывали рублем по соответствующим административным статьям. В общей сложности, было составлено 3500 протоколов.

К примеру, протокол составили на 68-летнюю пенсионерку, которая проигнорировала обязательную самоизоляцию. Изначально пандемию она пережидала в Индии, куда направилась на отдых до закрытия границ. Позднее, уже в мае, вывозным рейсом она вернулась в Петербург, где обязана была соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Спустя 11 дней женщина узнала, что может получить необходимый инсулин по квоте. Она приняла решение не упускать такую возможность и купила билет на самолет «Уральский авиалиний», однако ей задержали в Пулково в момент проверки документов. Такой нарушение повлекло за собой штраф в 15 тысяч рублей.

Штраф в размере 7,5 тысяч рублей выписали и жительнице Калининского района, которая также вернулась с помощью вывозного рейса на родину. Спустя девять дней соблюдения карантинных обязательств, женщина решила выбросить мусор. Однако, ее заметили сотрудники полиции.

Закрылось на 20 суток за нарушение и кафе на улице Степана Разина. В ходе проверки владельцы заведения не смогли предоставить сотрудникам Роспотребнадзора журнал графика уборки. Несмотря на то, что в кафе имелись необходимые средства, без документа проверить выполнение работ по дезинфекции не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова обжалует административный протокол за нарушение режима изоляции.