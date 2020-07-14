Муцениеце прокомментировала отдых Прилучного и Карпович

В последнее время весь интернет заполонили снимки отдыха актера Павла Прилучного. В Крыму компанию ему составили не только дочь Мия и сын Тимофей, но и новая пассия — актриса Мирослава Карпович.

На фотографиях видно, что Карпович активно общается с детьми Прилучного от Агаты Муцениеце. Вот только сама Муцениеце о том, что на отдыхе будет кто-то четвертый даже не догадывалась.

В комментариях в Instagram поклонники начали расспрашивать актрису об отдыхе Прилучного, а также об отношении к его роману. Муцениеце заявила, что отпускала детей на отдых исключительно с отцом.

Примечательно, что новые отношения Прилучного вызвали бурю негодования у поклонников Муцениеце. Ведь только недавно пара официально оформила развод, а актер уже так быстро начал новые отношений. Против Карпович даже началась травля в социальных сетях.

Но влюбленным на злостных хейтеров все равно. Они продолжают проводить вместе время, общаются с детьми и наслаждаются обществом друг друга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мирослава Карпович поблагодарила поддержавшую ее Алену Водонаеву.