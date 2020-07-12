Мирослава Карпович поблагодарила поддержавшую ее Алену Водонаеву

Мирослава Карпович поблагодарила поддержавшую ее Алену Водонаеву
Мирослава Карпович. Фото: Instagram

Недавно стало известно о том, что между актером Павлом Прилучным и звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович завязался роман. Позднее актеров застали за проведением совместного отдыха. Компанию им составили дети Прилучного и Агаты Муцениеце — 7-летний Тимофей и 4-летная Мия. На одной из фотографий, которую удалось сделать пронырливым папарацци было видно, что Карпович брала дочь Прилучного на руки. Это очень разозлило поклонников его бывшей жены, которые считают, что Прилучный слишком быстро нашел себе новую пассию, да еще и сразу познакомил со своими детьми. Карпович буквально таки начали травить в социальных сетях.

Заступилась за актрису известная телеведущая Алена Водонаева, которая призвала прекратить «линчевание». Водонаева отметила, что Карпович молодец в том, как она внимательно и заботливо относится к детям своего избранника. И, что для детей очень важно, чтобы они видели, что у их отца здоровые и хорошие отношения.

Карпович прокомментировала слова Водонаевой: «Алена, спасибо от всей девичьей души!».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СМИ посчитали, сколько Прилучный тратит на отдых с Карпович.

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