СМИ посчитали, сколько Прилучный тратит на отдых с Карпович

Поклонники почти не сомневаются, что у Прилучного и Карпович роман. Фото: Instagram

Поклонники почти не сомневаются, что у Прилучного и Карпович роман. Фото: Instagram

До сих пор актеры отрицают все слухи о своем романе.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем пишет издание Sobesednik.ru. Актера Павла Прилучного и Мирославу Карпович часто видят вместе. Сейчас они вместе отдыхают в Крыму, в сеть не раз выкладывали их фотографии, но артисты упорно отрицают все слухи. Тем не менее, журналистам удалось выяснить, сколько звезды тратят на свои развлечения.

Судя по социальным сетям Прилучного, они находятся на курорте уже неделю. За это время они успели покататься на яхте, аренда которой в час стоит 7 тысяч рублей, а также побывать на вершине горы Ай-Петри. Также они не отказали себе в походе на водные горки – билет стоит 1600 рублей для взрослого и 800 для ребенка. Артист не поскупился и оплатил вип-зону, которая обошлась ему в три тысячи рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Водонаева прокомментировала роман Прилучного и Карпович.