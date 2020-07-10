Водонаева прокомментировала роман Прилучного и Карпович

Телеведущая Алена Водонаева призналась, что не смогла удержаться от высказывания своего мнения, касательно происходящей ситуации, связанной с отношениями актрисы Мирославы Карпович и актера Павла Прилучного.

Наткнувшись на очередную новость про новоявленную пару, Водонаева решила написать новый пост в своем аккаунте в Instagram. В нем девушка рассказала, что сама задумывалась о том, какой будет новая избранница ее бывшего мужа и отца их общего ребенка. Очень важно, чтобы дети видели, что новые отношения отца здоровые и хорошие. Детям должно быть комфортно проводить время в компании папы и его новой пассии. В случае с Карпович все именно так и происходит. Телеведущая отметила, что она «как минимум молодец» и, что она внимательна к сыну и дочери Прилучного и проявляет заботу.

Также, Водонаева призвала хейтеров остановить «линчевание» звезды «Папиных дочек», и предложила посмотреть на происходящее с другой стороны.

Напомним, брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце распался недавно после 9 лет совместной жизни. После развода сразу же пошли слухи о новых отношениях актера. Позднее, Прилучный в компании Карпович отправился на отдых со своими детьми. В социальных сетях не остались в восторге от данного романа, поэтому Карпович начали откровенно травить, заявляя, что она актеру не пара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Водонаева рассказала о покупке квартиры во время пандемии.