Водонаева рассказала о покупке квартиры во время пандемии

Она призналась, что решение было принято за несколько минут.

Об этом стало известно 2 июля. Обо всем пишет People Talk. Российская телеведущая Алена Водонаева рассказала, что купила себе квартиру в Геленджике. Она отметила, что решилась на серьезное приобретение во время карантина. Девушка несколько лет откладывала деньги и поняла, что готова с ними расстаться ради большой террасы и отличного вида на море и горы из окна.

«Теперь у меня две квартиры в Геленджике и ни копейки накопленных денег, никакой подушки безопасности, но я влюбилась в нее»,

— поделилась ведущая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова показала подписчикам квартиру за 120 млн рублей. Артистка рассказала, что наконец готов дизайн-проект, осталось его осуществить.