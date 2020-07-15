Валерий Меладзе простил девушку, поцарапавшую его автомобиль

Виновница небольшого ДТП искренне извинилась перед певцом, и он не смог ее не простить.

Об инциденте стало известно вчера, 14 июля. Подробностями поделился сам Меладзе в своем профиле в Instagram. Все дело в том, что девушка на своем автомобиле по неопытности не заметила Mercedes музыканта и случайно его задела, оставив пару царапин.

Отрицать вину девушка не стала и опубликовала публичное извинение. В качестве искупления вины водительница пообещала купить все песни Меладзе в музыкальном магазине ITunes. Она подчеркнула, что очень любит исполнителя и его творчество.

Конечно же, подобное чистосердечное признание вызвало улыбку у Меладзе, и он решил простить свою невнимательную поклонницу.

Подписчики певца оценили его поступок и в очередной раз написали, что этот мир его не заслуживает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девушка Валерия Меладзе сожгла его конюшню.