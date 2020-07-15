В Петербурге анонимы угрожали взорвать 10 больниц и аэропорт

В Петербурге анонимы угрожали взорвать 10 больниц и аэропорт
Правоохранители осмотрели аэропорт и самолеты. Фото: Baltphoto

Накануне в Петербурге неизвестные «заминировали» ряд больниц, а также аэропорт Пулково. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 15 июля, на электронные адреса десяти медучреждений и Пулково поступили сообщения с угрозами взрыва. Как стало известно gazeta.spb.ru, в аэропорту анонимы грозили взорвать сам аэропорт и воздушные судна.

Сотрудники правопорядка осмотрели больницы, здание аэропорта и 20 самолетов. Взрывчатки нигде не нашли, эвакуация не проводилась.

Дело могут возбудить по факту заведомо ложного сообщения о теракте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «минеры» дважды за день угрожали взорвать Арбитражный суд в Санкт-Петербурге. Из здания вывели 700 человек. Взрывчатых веществ и взрывных устройств при осмотре не обнаружили.

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