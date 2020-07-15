Сегодня в Петербурге вновь открылись Эрмитаж и Русский музей

Сегодня в Петербурге вновь открылись Эрмитаж и Русский музей
Эрмитаж открыл двери для посетителей. Фото: Baltphoto

В среду, 15 июля, Государственный Эрмитаж и Русский музей принимает первых после долгого перерыва посетителей. Музеи были закрыты в течение четырех месяцев из-за коронавирусной пандемии в Северной столице.

Кроме того, с 15 июля в Петербурге посетителей готовы принять Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войс и войск связи.

При этом во всех указанных культурных учреждениях будут действовать санитарные ограничения — попасть в музей можно по сеансам, для посетителей организовали несколько входов и выходов. На прогулку по музею отведено два часа.

Также напомним, что в Петербурге уже открылись Музей музыки в Шереметьевском дворце, Музей обороны и блокады Ленинграда, Центрально-выставочный зал «Манеж», Музей Достоевской, Музей Анны Ахматовой и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музей «Эрарта» отложил открытие на сентябрь.

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