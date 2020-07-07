Музей «Эрарта» отложил открытие на сентябрь

Музей современного искусства «Эрарта» не откроется вместе с другими выставочными залами. Руководство музея приняло решение подождать и возобновить работу 2 сентября.

Осенью «Эрарта» представит девять новых проектов зарубежных и российских художников. Гостей ждет выставка работ ирландского модельера Филипа Трейси, приуроченная к 10-летию музея, фотографии Рассела Джеймса с закулисья Victoria’s Secret Fashion Show, голограммы корейского художника Хон Сонёна, знаковые снимки The Beatles и героев эпохи, сделанные шотландским фотографом Гарри Бенсоном, и другие проекты.

«Мы очень соскучились и ждем скорой встречи с вами. Увидимся в сентябре!», — сообщили в «Эрарте».

Напомним, в Петербурге с этой недели возобновили работу Музей музыки в Шереметьевском дворце, Музей обороны и блокады Ленинграда, Центрально-выставочный зал «Манеж», Музей Достоевской, Музей Анны Ахматовой и другие. В ближайшее время двери откроет музей-памятник «Исаакиевский собор».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открылись более 20 военных музеев.