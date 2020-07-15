В Петербурге провели первую тренировку пешей колонны ко Дню ВМФ

Всего в составе пешей колонных находились десять парадных расчетов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Всего в составе пешей колонных находились десять парадных расчетов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Утром в среду, 15 июля, в Северной столице прошла тренировка пешей колонны Главного военно-морского парада в честь празднования Дня Военно-морского флота.

Как сообщает 78.ru, участие в тренировке приняли парадные расчеты морпехов, курсантов и офицеров Военно-Морского института, Военно-Морского политехнического института, а также офицеров Военного учебно-научного центра ВМФ России «Военно-Морская Академия имени Н. Г. Кузнецова».

Всего в составе пешей колонных находились десять парадных расчетов, каждый из которых состоит из 51 человека. Военные тренировались в повседневной одежде.

Главный военно-морской парад пройдет 26 июля в акватории Невы. Участие в нем примут более 4 тыс. военных, 46 кораблей, катеров и подлодок и 42 воздушных судна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошла первая репетиция парада ко Дню ВМФ.