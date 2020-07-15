На севере Петербурга запустили новую подстанцию «Каменка»

Подстанция будет обеспечивать электроснабжение в домах Выборгского и Приморского районов. Фото: администрация Петербурга

Подстанция будет обеспечивать электроснабжение в домах Выборгского и Приморского районов. Фото: администрация Петербурга

В Приморском районе Северной столицы заработала новая распределительная подстанция 110/10 кВ «Каменка». Она будет обеспечивать электроснабжение в домах Выборгского и Приморского районов.

Как сообщили в Смольном, задачей властей была модернизация сетевого комплекса и перевод городского хозяйства на цифровую модель. При строительстве «Каменки» специалисты учли все требования концепции «Цифровая трансформация 2030». Работу подстанции обеспечивает самое современное оборудование и цифровые системы управления.

В 2020 году ПАО «Ленэнерго» также планирует ввести 1250 км сетей, построить шесть подстанций и пять кабельных линий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте обновляют освещение в сквере с памятником А.С. Попову. Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет», предприятие взялось за реконструкцию освещения в этом сквере в мае этого года.