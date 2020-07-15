Абхазия продлила запрет россиянам на въезд в страну

Президент Абхазии Аслан Бжания продлил режим ограничений на границе с Россией из-за коронавируса. Они будут действовать до 21 июля.

Как сообщает РИА Новости, согласно соответствующему распоряжению президента Абхазия подготовила предложения по отмене ограничений на границе с Россией. Абхазский президент направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором говорится о готовности Абхазии открыть границы с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Стоит отметить, что за время с начала пандемии в Абхазии выявлено 38 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 37 человек. Умерла одна пациентка в возрасте 95 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии объяснили, в каком случае границы для России вновь будут открыты. Ранее запрет на въезд в страну для россиян был продлен до 11 августа.