Абхазия продлила запрет россиянам на въезд в страну

Абхазия продлила запрет россиянам на въезд в страну
Абхазия пока не готова принимать россиян. Фото: pixabay

Президент Абхазии Аслан Бжания продлил режим ограничений на границе с Россией из-за коронавируса. Они будут действовать до 21 июля.

Как сообщает РИА Новости, согласно соответствующему распоряжению президента Абхазия подготовила предложения по отмене ограничений на границе с Россией. Абхазский президент направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором говорится о готовности Абхазии открыть границы с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Стоит отметить, что за время с начала пандемии в Абхазии выявлено 38 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 37 человек. Умерла одна пациентка в возрасте 95 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии объяснили, в каком случае границы для России вновь будут открыты. Ранее запрет на въезд в страну для россиян был продлен до 11 августа.

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