Два жителя Петербурга отправятся в колонию за убийство мужчины на Богословском кладбище

В Петербурге суд вынес приговор двум местным жителям, совершившим преступление на Богословском кладбище. Они до смерти избили мужчину.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, суд признал Николая Масницкого и Павла Порфирьева виновными в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Все произошло в августе 2019 года на Богословском кладбище. Подсудимые решили избить из-за конфликта на почве личных неприязненных отношений. Они преследовали потерпевшего и напали на него, когда тот шел неподалеку от могилы Виктора Цоя. Удары, нанесенные мужчине, оказались смертельными.

По решению суда каждый из них проведут 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

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