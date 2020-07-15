Следователи проверяют, почему была травмирована девочка в Тихвине

Возможно, за девочкой не углядели родители.

Об этом стало известно сегодня, 15 июля. Обо всем сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ. Все случилось в Тихвине – там двухлетняя девочка залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку. В результате малышка получила травмы, но насколько серьезные – не уточняется. Случаем заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, которые проводят проверку. В ведомстве напомнили, что родители должны внимательнее следить за детьми – им опасно находиться у окон.

Отмечается, что любопытные дети иногда выпадают из окон – они опираются на москитные сетки, а они не выдерживают их веса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подросток получил травмы, упав с третьего этажа общежития в Сосновом Бору.