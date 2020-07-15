Третий российский препарат от коронавируса поступил в больницы

Лекарство получило одобрение от Минздрава РФ.

Об этом стало известно 15 июля. Обо всем сообщает компания «Р-Фарм». В больницы направили третий российский препарат от российского производителя – его признали эффективным в борьбе с инфекцией. Сейчас в обороте 7,3 тысячи упаковки лекарство. Отмечается, что использовать его можно только в условиях стационара, а также есть исключения.

«Коронавир» нельзя принимать беременным женщинам, а также тем, кто готовится стать мамой. Также он противопоказан, если у человека есть тяжелая почечная или печеночная недостаточность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российский препарат от коронавируса оказался очень эффективным.