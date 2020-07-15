Смольников не будет покидать «Зенит» ради турецкого клуба

Смольников не будет покидать &#171;Зенит&#187; ради турецкого клуба
Непонятно, будет ли продлен контракт с футболистом. Фото: Pixabay

Агент футболиста опроверг все слухи.

Об этом стало известно 15 июля. Обо всем рассказал агент защитника «сине-бело-голубых» Александр Маньяков в своем Telegram-канале. Он прокомментировал слухи, согласно которым Игорь Смольников якобы собирается переходить «Истанбул Башакхешир». Представитель игрока отметил, что они общались с турецкими коллегами еще до пандемии. На выбор было два клуба – один борется за чемпионство, а другой из середины таблицы.

«Оба клуба финансово стабильные и крепкие. Но сейчас нет и речи о переезде в Турцию. И то, что выдают СМИ, чистая неправда»,

— заверил Маньяков.

Напоминаем, что футболист перешел в «Зенит» семь лет назад из «Краснодара». Его контракт действует до лета 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 4:1.

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