Смольников не будет покидать «Зенит» ради турецкого клуба

Агент футболиста опроверг все слухи.

Об этом стало известно 15 июля. Обо всем рассказал агент защитника «сине-бело-голубых» Александр Маньяков в своем Telegram-канале. Он прокомментировал слухи, согласно которым Игорь Смольников якобы собирается переходить «Истанбул Башакхешир». Представитель игрока отметил, что они общались с турецкими коллегами еще до пандемии. На выбор было два клуба – один борется за чемпионство, а другой из середины таблицы.

«Оба клуба финансово стабильные и крепкие. Но сейчас нет и речи о переезде в Турцию. И то, что выдают СМИ, чистая неправда»,

— заверил Маньяков.

Напоминаем, что футболист перешел в «Зенит» семь лет назад из «Краснодара». Его контракт действует до лета 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 4:1.