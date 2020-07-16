Во Всеволожском районе 12 спасателей потушили дачу

Во Всеволожском районе 12 спасателей потушили дачу
В 4:30 пожар полностью потушили. Фото: Pixabay

В Юкковском Сельском Поселении ранним утром вспыхнул частный дом. С огнем боролись 12 спасателей.

Пожар произошел сегодня, 16 июля, в СНТ Скандинавские высоты. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 3:23. Они оперативно выехали к полыхающей постройке на трех специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, постройка горела на площади 36 квадратных метров. В 4:30 пожар полностью потушили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лужском районе восемь пожарных тушили дачу. Сотрудники ликвидировали огонь за полтора часа.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар происшествия


 

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Во Всеволожском районе 12 спасателей потушили дачу