В Лужском районе восемь пожарных тушили частный дом

В Лужском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме. На место выехали восемь пожарных, которые потушили пламя за полтора часа.

Возгорание случилось в четверг, 16 июля, в доме, расположенном в Мшинском сельском поселении в массиве Дивинское. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 3:26. Сотрудники выехали к полыхающей постройке на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, частный дом горел на площади 27 квадратных метров. В 5:01 пожар ликвидировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе среди ночи вспыхнул частный дом. Площадь возгорания составила 49 квадратных метров.