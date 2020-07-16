В Ломоносовском районе среди ночи вспыхнул частный дом

В Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме. Площадь возгорания составила 49 квадратных метров.

О ЧП стало известно ночью в четверг, 16 июня. Сигнал о возгорании в СНТ Новая Ропша поступил сотрудникам части в 00:00. На место были направлены восемь сотрудников на двух специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пожарным потребовался час, чтобы полностью потушить пламя. К 1:01 огонь был ликвидирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти огнеборцы тушили хозяйственную постройку. Борьба с огнем продолжалась около часа.