В Ломоносовском районе среди ночи вспыхнул частный дом

В Ломоносовском районе среди ночи вспыхнул частный дом
Информации о пострадавших не поступило. Фото: Pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме. Площадь возгорания составила 49 квадратных метров.

О ЧП стало известно ночью в четверг, 16 июня. Сигнал о возгорании в СНТ Новая Ропша поступил сотрудникам части в 00:00. На место были направлены восемь сотрудников на двух специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пожарным потребовался час, чтобы полностью потушить пламя. К 1:01 огонь был ликвидирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти огнеборцы тушили хозяйственную постройку. Борьба с огнем продолжалась около часа.

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ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть пожар


 

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