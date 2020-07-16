Во Всеволожском районе полыхала хозпостройка

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили хозяйственную постройку. Борьба с огнем продолжалась около часа.
Возгорание случилось в среду, 15 июля, в Лескловском СП, СНТ Ройка. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 20:15. К месту происшествия оперативно прибыли восемь сотрудников на двух специальных машинах.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Ленобласти, загорелась хозяйственная постройка площадью 30 «квадратов». В 21:24 пожар был ликвидирован.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе спасатели больше двух часов тушили балкон однокомнатной квартиры в одном из жилых домов. На месте работали 18 сотрудников пожарно-спасательной части.