Во Всеволожском районе полыхала хозпостройка

Во Всеволожском районе полыхала хозпостройка
Спасатели справились с огнем за час. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили хозяйственную постройку. Борьба с огнем продолжалась около часа.

Возгорание случилось в среду, 15 июля, в Лескловском СП, СНТ Ройка. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 20:15. К месту происшествия оперативно прибыли восемь сотрудников на двух специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Ленобласти, загорелась хозяйственная постройка площадью 30 «квадратов». В 21:24 пожар был ликвидирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе спасатели больше двух часов тушили балкон однокомнатной квартиры в одном из жилых домов. На месте работали 18 сотрудников пожарно-спасательной части.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар происшествия


 

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