В Колпино спасатели больше двух часов тушили балкон однушки

В Колпино спасатели больше двух часов тушили балкон однушки
С огнем боролись 18 спасателей. Фото: Pixabay

В Колпинском районе Северной столицы вспыхнул балкон однокомнатной квартиры. На место выехали 18 пожарных.

Возгорание произошло сегодня ночью, 16 июля, в доме №38 на Заводском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 2:54. К месту происшествия оперативно выехали сотрудники на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, горел балкон на шести квадратных метрах. К 4:32 спасатели полностью потушили пламя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти за день сгорели несколько домов. Все возгорания удалось ликвидировать.

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