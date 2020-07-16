В Колпино спасатели больше двух часов тушили балкон однушки

В Колпинском районе Северной столицы вспыхнул балкон однокомнатной квартиры. На место выехали 18 пожарных.

Возгорание произошло сегодня ночью, 16 июля, в доме №38 на Заводском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 2:54. К месту происшествия оперативно выехали сотрудники на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, горел балкон на шести квадратных метрах. К 4:32 спасатели полностью потушили пламя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти за день сгорели несколько домов. Все возгорания удалось ликвидировать.