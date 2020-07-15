В Ленобласти сгорели несколько домов за день

Все возгорания удалось ликвидировать. По предварительным данным, никто не пострадал.

За минувшие сутки в Ленинградской области тушили сразу несколько домов. Один из них, на станции Назия, тушили сегодня, 15 июля, днем. Сотрудники МЧС сообщают, что огонь уже ликвидировали, о пострадавших информация не поступала. На месте трудились восемь пожарных и две спецмашины. Затем полыхал дом на Октябрьской улице в Выборге – огонь успел распространиться на площадь в 80 квадратных метров. Туда выезжали 12 спасателей и три единицы техники. Справиться с пожаром удалось всего за полчаса.

Отмечается, что всего чуть не сгорели дотла как минимум четыре дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Краснопутиловской хлопок газа: без жилья остались две семьи. В результате инцидента пострадала женщина, она получила ожоги 70% тела.