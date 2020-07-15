На Краснопутиловской хлопок газа: без жилья остались две семьи

В результате инцидента пострадала женщина, она получила ожоги 70% тела.

Об этом стало известно сегодня, 15 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Все случилось в доме на Краснопутиловской – там произошел хлопок газа, спровоцировавший пожар. В результате из здания эвакуировали женщину, которая успела получить ожоги 70% тела. Также в огне пострадала собака, ее также отправили на лечение.

Из-за взрыва были повреждены окна, которые обещают застеклить в ближайшее время. Пока что негде жить сразу двум семьям – одна из них погостит у родственников, другая разместится в маневренном жилом фонде.

Прокуратура проводит проверку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском вспыхнула квартире, раздался хлопок. Не уточняется, есть ли пострадавшие. Местные жители переживают за владельцев жилья.