Власти Армении и Азербайджана сообщили о возобновлении боев на границе

На границе Армении и Азербайджана возобновились бои. Фото: mil.am

На границе Армении и Азербайджана возобновились бои. Фото: mil.am

На границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Об этом сообщили Министерства обороны обеих стран.

Представители Азербайджана утверждают, что утром 16 июля воздушные силы Армении попытались атаковать подразделения азербайджанской армии в направлении Товузского района. По данным Минобороны страны, Армения начала обстрел села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. Атака велась из крупнокалиберного оружия и минометов.

В Министерстве обороны Армении сообщают, что около 3:40 заметили попытку диверсионного прорыва противника. В ходе боя армию Азербайджана удалось отбросить назад, после чего подразделения начали обстрел села Айгепар, Мовсес.

«Огонь все еще продолжается», — рассказала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Информация о потерях среди гражданского населения не поступала.