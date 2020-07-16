Долги жителей Петербурга за свет выросли на 150 млн рублей

В Ленинградской области же отмечается значительный прирост неплатежей за электроэнергию. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области же отмечается значительный прирост неплатежей за электроэнергию. Фото: pixabay.com

За последние три месяца, с апреля по июнь 2020 года, общая сумма задолженности петербуржцев за электроэнергию выросла более чем на 150 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Петроэлектросбыт». Сейчас в городе идет работа с особо крупными должниками. В компании отметили, что их ждут судебные разбирательства и все издержки суда — госпошлины, почтовые расходы, траты на адвоката и прочее.

Самых злостных должников, которые не погасили долги даже по решению суда, ждут арест имущества и списание средств с банковских карт. Кроме того, с должника в федбюджет дополнительно удерживается сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей.

В Ленинградской области же отмечается значительный прирост неплатежей за электроэнергию, сообщает АО «Петербургская сбытовая компания». В апреле и мае платежная дисциплина потребителей снизилась на 20%. В июне дела пошли лучше, но общая сумма долга по-прежнему остается высокой — 528 млн рублей.

Районами Ленобласти с наиболее тревожной ситуацией стали: Всеволожский (долг 117,3 млн рублей, Выборгский (61,1 млн рублей), Приозерский (50,5 млн рублей), Гатчинский (47,9 млн рублей) и Ломоносовский (42,6 млн рублей).

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