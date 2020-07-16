Посетителей магазинов в Петербурге и Выборге поймали за кражей продуктов

Cотрудники Росгвардии задержали посетителей, которые пытались пронести через кассовый узел товар, при этом, не заплатив за него. Фото: Pixabay

Cотрудники Росгвардии задержали посетителей, которые пытались пронести через кассовый узел товар, при этом, не заплатив за него. Фото: Pixabay

Во вторник, 14 июля, в Калининском районе Петербурга и в Выборге задержаны три женщины и мужчина, укравшие товары из гипермаркетов.

Об этом сообщает пресс-служба УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти. Первый случай произошел в гипермаркете на улице Руставели в Петербурге, сотрудники которого нажали тревожную кнопку. На место прибыли росгвардейцы и задержали трех женщин, которые пытались пронести мимо кассы товар на 4700 рублей. Их передали полиции.

Аналогичная попытка кражи произошла в гипермаркете в Железнодорожном тупике в Выборге. Там был задержан мужчина, который не хотел платить 2500 рублей за три бутылки виски и попытался их украсть. Полиция открыла уголовное дело о покушении на кражу.

Позже оказалось, что мужчина причастен к еще одной краже, совершенной 9 июля. В магазине на Ленинградском шоссе в Выборге он украл 17 упаковок креветок на 3500 рублей. После этого правоохранители возбудили против него второе уголовное дело о краже.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что безработный петербуржец устроил шопинг с украденной у пенсионерки картой и попался полиции.