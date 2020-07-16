Новый дилер Chevrolet с моделями Spark, Nexia и Cobalt выходит на петербургский рынок

Модели Spark, Nexia и Cobalt могут сместить Datsun и даже побороться с Lada за потенциальных покупателей. Фото: uzautomotors.com

Модели Spark, Nexia и Cobalt могут сместить Datsun и даже побороться с Lada за потенциальных покупателей. Фото: uzautomotors.com

Официальный дистрибьютор автомобилей Chevrolet в России компания «Келес Рус» планирует выйти на петербургский рынок, представив модели Spark, Nexia и Cobalt.

Как сообщает АБН, по мнению экспертов, указанные модели могут сместить Datsun и даже побороться с Lada за потенциальных покупателей.

О том, что автомобили Chevrolet массового сегмента начнут продаваться в России, стало известно месяц назад. Первыми моделями, которые смогут приобрести российские автолюбители, станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Spark собирают на заводе UzAuto Motors в Узбекистане, а Cobalt и Nexia производятся на предприятии в Казахстане.

В «Келес Рус» пояснили, что компания является дочерним совместными предприятием UzAuto Motors и «СарыаркаАвтоПром», и отвечает за продажи на российском рынке автомобилей Chevrolet массового сегмента.

После вывода на рынок моделей Spark, Nexia и Cobalt компания расширит модельный ряд, однако это произойдет только 2021 году. К концу 2020 года компания планирует выйти на объем продаж в 10 тысяч автомобилей.

Исполнительный директор «Келес Рус» Вадим Артамонов рассказал, что до конца этого года в планах компании значатся до 60 подписанных дилерских соглашений с партнерами в крупных регионах РФ, включая Петербург.

«В первую очередь имеет смысл вести переговоры с теми, кто занимался продажами Ravon. Бывшим дилерам Chevrolet или Opel вряд ли будет интересно такое сотрудничество. Их аудиторию больше интересуют автомобили премиального сегмента, поэтому им не с руки заниматься продажей бюджетных авто», — говорит эксперт аналитического агентства «Auto–Dealer–СПб» Денис Гаврилов.

По словам Артамонова, в Петербурге уже говорится к открытию дилерский центр «Автоплаза» на Полюстровском проспекте.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что российские автодилеры в апреле потеряли 280 млрд рублей выручки из-за коронавируса.