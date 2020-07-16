Утопленника достали из Невы в центре Петербурга

Утопленника достали из Невы в центре Петербурга
Причал на Дворцовой набережной. Фото: google.maps

Петербургские спасатели достали из Невы тело мужчины. Его нашли рядом с причалом на Дворцовой набережной.

Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по Петербургу. Как стало известно, утопленника заметили в час дня у причала №4 в акватории Большой Невы, который находится рядом с домом №18 на Дворцовой набережной.

Уже через десять минут после сообщения сотрудники поисково-спасательной службы вытащили труп неизвестного на берег. Тело передали правоохранителям для проведения следственных мероприятий.

Личность мужчины пока не установлена. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах смерти.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что тело купальщика плавало в Неве 4 дня. Его вытащили на берег 30 июня. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дворцовая набережная невав новости спб труп утопленник


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После смерти рабочего на стройке в Новогорелово возбудили дело
Еще 47 случаев коронавируса выявили в Ленобласти
Избившего прохожих петербуржца приговорили к исправительным работам
В Петербурге начали тестировать зарубежные вакцины от COVID-19
Петербуржцев предупредили о выходе диких лис в город
Смольный работает над проектом строительства ветки метро до Пушкина
Петербургу выделили деньги на строительство Шуваловской развязки с ЗСД
Памфилова заявила о возможном переносе единого дня голосования