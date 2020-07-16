Утопленника достали из Невы в центре Петербурга

Петербургские спасатели достали из Невы тело мужчины. Его нашли рядом с причалом на Дворцовой набережной.

Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по Петербургу. Как стало известно, утопленника заметили в час дня у причала №4 в акватории Большой Невы, который находится рядом с домом №18 на Дворцовой набережной.

Уже через десять минут после сообщения сотрудники поисково-спасательной службы вытащили труп неизвестного на берег. Тело передали правоохранителям для проведения следственных мероприятий.

Личность мужчины пока не установлена. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах смерти.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что тело купальщика плавало в Неве 4 дня. Его вытащили на берег 30 июня. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.