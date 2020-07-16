Сербская авиакомпания запустила продажу билетов в Петербург с августа

Пассажиры будут летать из Сербии в Россию на Airbus A320. Фото: pixabay.com

Пассажиры будут летать из Сербии в Россию на Airbus A320. Фото: pixabay.com

Государственный авиаперевозчик Сербии Air Serbia планирует возобновить полеты в три российских города с начала августа 2020 года.

Согласно информации из опубликованного расписания полетов Air Serbia, с 1 августа перевозчик запускает рейсы в Москву и Петербург. Кроме того, со 2 числа Air Serbia начнет летать в Краснодар.

Так, судя по расписанию, рейсы в Петербург из Сербии будут осуществляться два раза в неделю. Пассажиры будут летать на Airbus A320. Также с августа авиакомпания запустит полеты в хорватские Задар и Пулу после открытия границ для туристов в стране.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. С 1 августа запланировано совершать по 14 перелетов в Москву в неделю, а со 2 августа 5 рейсов в неделю будут отправляться в Санкт-Петербург.