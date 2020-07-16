С начала года Петербург отправил в США 680 тонн мороженого

С начала 2020 году петербургское Управление Россельхознадзора оформило документы на экспортные поставки в Соединенные Штаты почти 681 тонны мороженого.

Как сообщили в пресс-службе управления, перед отправкой все 76 партий мороженого проходили лабораторные исследования чтобы подтвердить соответствия продукции обязательным требованиям, установленным США. Инспекторы Управления Россельхознадзора подтвердили соблюдение требований в полном объеме.

За последние полгода из Морского порта Санкт-Петербург в США отправились 680,9 тонн мороженого.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что в июле в Россию поставили 11 тонн рыбы. Крупнейшие поставки поступали из Аргентины, Китая, Вьетнама и Турции. Помимо рыбы, было ввезено 10 тысяч тонн мяса из разных стран.