В Сан-Диего сгорел корабль ВМС США, это может привести к экологической катастрофе

Пожар начался еще 12 июля, вслед за которым на корабле прогремел взрыв. Фото: pixabay

Пожар начался еще 12 июля, вслед за которым на корабле прогремел взрыв. Фото: pixabay

Пожар на американском мини-авианосце Bonhomme Richard в порту Сан-Диего может обернуться экологической катастрофой.

Как сообщает Die Welt, сейчас есть риск, что корабль может затонуть. Если это произойдет, то в акваторию порта попадут миллионы литров топлива, которые находятся на корабле.

Американская береговая охрана уже попросила помощи у специалистов по ликвидации нефтяных разливов на поверхности воды.

Пожар начался еще 12 июля, вслед за которым на корабле прогремел взрыв. Причина возгорания пока не установлена. Борьба с огнем все еще продолжается. На месте работают сотни спасателей, катера и вертолеты.

Огонь уже серьезно повредил внутренние стальные конструкции судна, из-за чего оно может затонуть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число жертв авиакатастрофы в Пакистане достигло 97 человек.