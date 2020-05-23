Число жертв авиакатастрофы в Пакистане достигло 97 человек

Число жертв авиакатастрофы в Пакистане достигло 97 человек
В Пакистане самолет потерпел крушение. Фото: pixabay.com

В министерстве здравоохранения провинции Пакистана Синд заявили о гибели 97 человек, которые стали жертвами крушения самолета.

В пятницу, 22 мая, воздушное судно Airbus A-320 «Пакистанских международных авиалиний» рухнуло рядом с аэропортом Карачи.

Как уточняет пресс-служба министерства страны, на борту находились 99 человек – 91 пассажир и восемь членов экипажа. Выжить удалось двоим. Пока идентифицировать смогли тела 19 погибших.

В настоящее время спасатели продолжают поиски останков на месте трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смерть по меньшей мере 90 человек подтвердил Федеральный министр авиации Гулам Сарвар Хан.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
крушение пакистан происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково в субботу отменили 14 рейсов
Число жертв авиакатастрофы в Пакистане достигло 97 человек
Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от коронавируса
МЧС предлагает строже наказывать за пожары по неосторожности
В Красногвардейском спасатели тушили дом
В Москве скончались 67 человек от коронавируса
В аварии на Луначарского пострадал человек
Стало известно, что будет с детьми, чья мать умерла от побоев в Петербурге