Число жертв авиакатастрофы в Пакистане достигло 97 человек

В министерстве здравоохранения провинции Пакистана Синд заявили о гибели 97 человек, которые стали жертвами крушения самолета.

В пятницу, 22 мая, воздушное судно Airbus A-320 «Пакистанских международных авиалиний» рухнуло рядом с аэропортом Карачи.

Как уточняет пресс-служба министерства страны, на борту находились 99 человек – 91 пассажир и восемь членов экипажа. Выжить удалось двоим. Пока идентифицировать смогли тела 19 погибших.

В настоящее время спасатели продолжают поиски останков на месте трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смерть по меньшей мере 90 человек подтвердил Федеральный министр авиации Гулам Сарвар Хан.