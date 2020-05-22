Жертвами авиакатастрофы в Пакистане стали 90 человек

При крушении самолета «Пакистанских международных авиалиний» как минимум 90 человек погибли.

«Федеральный министр авиации Гулам Сарвар Хан подтвердил, что по меньшей мере 90 человек погибли после крушения рейса «Пакистанских международных авиалиний» возле аэропорта Карачи», — сообщает телеканал Bol news.

Ранее власти провинции Синд подтвердили, что при крушении самолета «Пакистанских международных авиалиний» выжили как минимум два человека.

Напомним, самолет «Пакистанских авиалиний» 22 мая потерпел крушение в городе Карачи. Лайнер выполнял рейс из Лахора в Карачи и разбился рядом с аэропортом.

На борту самолета, по предварительным данным, находился 91 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московской области в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил России скончались три человека. Авария произошла близ города Клин. Военнослужащие выполняли учебный полет.