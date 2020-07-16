В Петербурге приостановили работу временного госпиталя в «Ленэкспо»

Ранее оттуда вывезли всех пациентов.

Большая часть находившихся в «Ленэкспо» больных выздоровела, а все остальные отправились долечиваться в Госпиталь для ветеранов войн. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации было принято решение о приостановке работы временного стационара в виду невостребованности. Медицинские сотрудники вновь вернулись на свое обычное место работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Уже завтра, 17 июля, на территории «Ленэкспо» проведут работы по дезинфекции. Однако, все оборудование пока останется в павильоне. Будущее госпиталя решат в ближайшее время специалисты комитетов по здравоохранению и строительству.

Напомним, помещение Петербургу выделил «Газпром». В оперативно возведенном стационаре лечили пациентов с легкой формой коронавируса. Туда отправляли больных, жилищные условия которых не могли позволить им находиться в полной самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что всех пациентов из Ленэкспо перевели в Госпиталь для ветеранов войн.