Всех пациентов из Ленэкспо перевели в Госпиталь для ветеранов войн

Таким образом, временный госпиталь проработал около четырех месяцев.

Об этом стало известно сегодня, 15 июля. Обо всем сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. Временный госпиталь в Ленэкспо опустел спустя четыре месяца работы – всех пациентов перевели в Госпиталь для ветеранов войн. Отмечается, что речь идет о 15 пациентах, еще десять выписали, так как они выздоровели.

На обустройство учреждения понадобилось 600 миллионов рублей, оно в результате проработало около четырех месяцев. Глава администрации Василеостровского района Эдуард Ильин предупреждал, что его закроют, как только пандемия закончится, ведь это – частная собственность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном объяснили увольнение санитаров из «Ленэкспо». Дополнительный набор персонала в госпиталь в «Ленэкспо» проводился на время, пока штатные сотрудники Госпиталя для ветеранов войн находились на больничном.