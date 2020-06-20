В Смольном объяснили увольнение санитаров из «Ленэкспо»

Временный госпиталь в Ленэкспо не раз критиковался. Фото: gov.spb.ru

Временный госпиталь в Ленэкспо не раз критиковался. Фото: gov.spb.ru

Комитет по здравоохранению Петербурга объяснил, почему из временного госпиталя в «Ленэкспо» для пациентов с коронавирусом увольняют санитаров.

В пресс-службе комитета пояснили, что дополнительный набор персонала в госпиталь в «Ленэкспо» проводился на время, пока штатные сотрудники Госпиталя для ветеранов войн находились на больничном. После их возвращения необходимость в санитарах отпала.

«Санитарам будут произведены все положенные по закону выплаты за май и июнь», — приводит слова представителя пресс-служба znak.com.

Ранее из временного госпиталя в «Ленэкспо» уволили санитарку Александру Марченко. Девушка рассказала, что работала в «красной зоне», но не получила стимулирующие выплаты. По данным «Мойки78», ей было перечислено всего 13 тыс. рублей. После чего санитарку уволили по причине «тенденции к нормализации эпидемиологической обстановки».

В Петербурге подтверждено 21 тыс. 966 случаев коронавируса. Город входит в тройку регионов по числу заболевших в России. По официальным данным, скончались с начала пандемии 794 человека. За последние сутки в Петербурге зарегистрировано 232 случая заражения и 21 летальный исход.