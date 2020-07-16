«Реал» стал чемпионом Испании

«Реал» стал чемпионом Испании
Эмблема "Реала". Фото: Pixabay

Титул «сливочным» удалось заполучить досрочно.

Сегодня, 17 июля, стало известно, что «Реал-Мадрид» обыграл «Вильярреал» в 37-м туре Примеры со счетом 2:1. Набрав необходимое количество очков и лишив своего ближайшего соперника шанса догнать себя, «Реал» в очередной раз стал чемпионом Испании.

Победу своему клубу принес Карим Бензема. В матче ему удалось сделать дубль. Первый гол был забит на 29-й минуте, а второй мяч оказался в воротах на 77-й. Поразить ворота «Реала» противнику удалось лишь однажды — на 83 минуте отличился Висенте Иборра.

Первое место в турнирной таблице «сливочные» заняли с 86 очками. Полученный титул стал для клуба 34-м за все время существования.

Напомним, еще до матча представители «Реала» обращались к своим фанатам с просьбой не праздновать массово возможное чемпионство. Это может быть небезопасно в условиях коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Реал» и «Барселона» могут побороться друг с другом в матче за выход в финал Лиги Чемпионов.

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