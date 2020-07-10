«Реал» и «Барселона» могут побороться друг с другом в матче за выход в финал Лиги Чемпионов

Две сильнейшие испанские команды могут встретиться в Лиссабоне.

Сегодня, 10 июля, прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги Чемпионов.

Таким образом, если «Реал» победит в матче с «Манчестер Сити», а в четвертьфинале одолеет победителя пары «Лион» — «Ювентус», то команда выйдет в полуфинал.

«Барселоне» же для выхода в полуфинал нужно обойти «Наполи», а после обыграть в 1/4 победителя матча, который состоится между «Челси» и «Баварией».

В случае, если испанские футболисты обеих команд успешно пройдут противников, фанаты Лиги Чемпионов смогут лицезреть в полуфинале «Эль-Класико».

Стоит отметить, что четвертьфинальные матчи, а также все последующие будут проведены в Лиссабоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Федор Смолов забил гол «Барселоне». Российский футболист, играющий за команду «Сельта» уже успел отличится голом в ворота как «Барселоны», так и «Реал-Мадрида».