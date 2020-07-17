В России будут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

В России будут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Наггетсы будут такими же, как обычные. Фото: Pixabay

Специалисты постарались сделать так, чтобы и внешний вид, и вкус соответствовали ожиданиям.

Об этом стало известно сегодня, 17 июля. Новостью делится российская компания, занимающаяся 3D-печатью органов, 3D Bioprinting Solutions. Специалисты совместно с KFC разработают первые в мире наггетсы, созданные в лаборатории. Планируется, что они будут похожи на настоящие не только по внешнему виду, но и по вкусу. Также наггетсы, напечатанные на 3D-принтере, станут более экологичной заменой обычному мясу.

«Партнеры планируют получить готовый продукт для тестирования уже осенью 2020 года в Москве»,

— говорится в сообщении.

Напечатанное мясо будет содержать тот же состав микроэлементов, что и обычное. Оно должно понравиться людям, которые хотят придерживаться здоровому образу жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 3D-принтер напечатает внутренние органы за несколько секунд.

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