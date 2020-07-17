Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на следующей неделе

На грядущих выходных жителей Петербурга и Ленобласти порадует теплая погода, однако уже на следующей неделе в регион вернется похолодание.

О погоде на ближайшую неделю рассказал главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов. Согласно прогнозу синоптика, который приводит 78.ru, хорошую погоду на выходных будет определять антициклон. На востоке региона немного прохладнее — +14-15 градусов, а на западе и в городе погода разгулялась до +22…+24 градусов.

Колесов отметил, что в субботу Ленобласть и Петербург ждет сухая и солнечная погода, будет до +27 градусов. В воскресенье температура воздуха за окном особо не поменяется, но придут небольшие и кратковременные дожди.

По словам синоптика, такая погода продержится до среды, 22 июля. А после в город и область вернутся дожди и похолодание до +15…+20 градусов.

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