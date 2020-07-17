Более тысячи кафе и ресторанов открылись по всему Петербургу

На текущий момент в городе на Неве посетителей готовы принять порядка 600 сезонных летних кафе. Фото: Pixabay

На текущий момент в городе на Неве посетителей готовы принять порядка 600 сезонных летних кафе. Фото: Pixabay

В Северной столице после снятия запрету на работу заведений общественного питания вновь открылись более 1100 кафе и ресторанов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, все заведения возобновили работу соблюдая санитарные меры безопасности.

На текущий момент в городе на Неве посетителей готовы принять порядка 600 сезонных летних кафе. Еще около полутысячи ресторанов получили разрешение на открытие летних веранд — для этого они разместят мебель на улице и будут работать в новом для себя формате. Большинство из них находятся в центре Петербурга, а также в Выборгском, Калининском и Московском районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 200 кафе в Петербурге получили разрешение на открытие веранд в упрощённом порядке.