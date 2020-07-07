Более 200 кафе в Петербурге получили разрешение на открытие веранд в упрощённом порядке

Обычно разрешения на террасы выдают в течение месяца, но сейчас - за пять рабочих дней. Фото: pixabay.com

Обычно разрешения на террасы выдают в течение месяца, но сейчас - за пять рабочих дней. Фото: pixabay.com

Почти 230 заведений в Северной столице на данный момент получили разрешение на открытие летних террас по упрощенной схеме.

Об этом во вторник, 7 июля, уведомляют в городском комитете имущественных отношений (КИО). Как правило, заявления на открытие веранд рассматриваются в течение месяца, но с конца июня в ведомстве установили упрощенный порядок получения нужных документов. Рассмотрение заявок ускорилось в шесть раз — теперь их выдают в течение пяти рабочих дней.

В общей сложности, в КИО посудило свыше 900 заявлений, рассмотрено более 400. Отказывают, как правило, из-за отсутствия QR-кода, подписи на заявлении или доверенности, которая не предоставляет полномочий на подачу заявки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 12 июля в Санкт-Петербурге, возможно, откроют свои двери заведения общепита.