В Петербурге с 12 июля могут вновь заработать рестораны и кафе

Появилась вероятность, что посещать любимые места общественного питания жители Северной столицы смогут уже в ближайшем будущем.

Но, стоит отметить, что дата «12 июля» пока только рассматривается. Сейчас активно ведутся обсуждения о целесообразности открытия данных заведений. Снова начать работу общепит сможет только, если эпидемиологическая ситуация в городе сможет это позволить. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на вице-губернатора Северной столицы Евгения Елина.

Пока что, власти города будут наблюдать, какой эффект несут в себе снятия других ограничений. Напомним, с 29 июня в Петербурге заработали летние террасы кафе и ресторанов. Также, вновь открыты для посещения парки.

С 6 июля граждане снова смогут посещать музеи и выставки. Конечно, с определенными условиями, а также с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный санитарный врач России рассказал, когда откроются кафе и рестораны.